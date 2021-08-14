Зеленый энергоресурс — тупиковый путь. Он дико затратный и практически бесполезный, поскольку все равно приходится держать энергоресурсы, потребляющие в первую очередь природный газ, и расход этого газа не снижается, а только растет. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Чубайс анонсировал смену мировых элит из-за новой технологической революции © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Анатолий Чубайс выразил мнение, что новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков. По его словам, для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.

На каждый ватт установленной мощности ветряков или солнечных батарей приходится вводить в энергосистему больше ватта мощностей классической энергетики, причем в основном газовых турбин, поскольку все остальное не успевает достаточно быстро реагировать на колебание силы ветра или облачность, пояснил эксперт.

По его словам, требование перейти на зеленую энергетику — это преступная ложь, ставящая своей целью поставить всю энергетику мира под контроль того, что сейчас называют «обобщенный Запад».

«Понятно, что Анатолий Борисович как адепт этого самого «обобщенного Запада» уже тридцать лет продвигает в нашей стране те методы разрушения, которые оттуда рекомендованы. Но я очень надеюсь, что на сей раз с Анатолием Борисовичем поступят так, как рекомендовал Мухаммад Абдулахович Курейшин: «Мужчина, выслушай совет женщины и сделай наоборот»», — категоричен Вассерман.

Что касается идеи об истощении запасов нефти или газа, то по мере развития человечество вовлекает в свою деятельность все новые ресурсы, и экономить уже существующие ресурсы в принципе бессмысленно, заключил собеседник издания.

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