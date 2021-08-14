Если бы эти ракеты остались на Украине, скорее всего, при тех властях, при той элите всё ядерное оружие было бы доведено до состояния, когда его нужно было срочно демонтировать из-за несоблюдения элементарных правил хранения. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: Если Украина попытается восстановить свой ядерный потенциал, Запад и Россия уничтожат её © РИА Новости, Владимир Трефилов Давид Арахамия заявил, что фатальной ошибкой Украины и лично её первого президента Леонида Кравчука был отказ от ядерного оружия.

В худшем случае Украина начала бы продавать боеголовки на сторону, подобных примеров более чем достаточно, подчеркнул эксперт.

«Избавление от этого оружия — большая удача для всего мира и для тех же Соединённых Штатов Америки, поскольку ядерное оружие могло бы уже оказаться в руках всевозможных террористов», — уверен Сивков.

По его словам, Украина действительно имела достаточный потенциал ядерного оружия, это были не самые новые ракеты, тем не менее, они имели достаточную дальность стрельбы, это были евростратегические ракеты, которые несли серьёзные мегатонны боеприпасы, в том числе кассетные боеголовки, такие же ракеты имелись у Белоруссии.

Эти ракеты уничтожили, причём уничтожили по инициативе украинских властей и под давлением их кураторов из США, так что уничтожение этих ракет было не фатальной ошибкой, а следствием конкретной, целенаправленной и осмысленной политики украинских властей и лично первого президента Украины Кравчука и его американских кураторов по уничтожению ядерного потенциала страны, заключил собеседник издания.

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