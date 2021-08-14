Украина, когда стала суверенной страной, имела промышленный потенциал, значительно превосходящий потенциал объединённой Германии. Если говорить о военно-промышленном потенциале, он превосходил практически любую из стран Европы, включая Францию. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: Если Украина попытается восстановить свой ядерный потенциал, Запад и Россия уничтожат её © РИА Новости, Владимир Трефилов Давид Арахамия заявил, что фатальной ошибкой Украины и лично её первого президента Леонида Кравчука был отказ от ядерного оружия.

Эксперт отметил, что Украина могла бы производить всю линейку кораблей: от авианосцев до малых кораблей, могла производить космические аппараты, межконтинентальные баллистические ракеты тяжёлого класса, причем именно на Украине производилась знаменитая «Сатана», не говоря уже о ракетах меньшего класса.

«Украина могла производить всю линейку самолётов: начиная с тяжёлых военно-транспортных (Ан-225, Ан-224 там производились), а потом наладить на базе Антоновского КБ производство других самолётов. Из всей линейки того, что было, Украине и то, видимо, героическими усилиями руководства завода удалось сохранить предприятие «Мотор Сич», которое производило авиадвигатели. И всё», — указал Сивков.

По его словам, сегодня на Украине уничтожены авиапромышленность, ракетостроение и судостроение.

То, что происходило на Украине на протяжении 30 лет, — это тотальное уничтожение всего промышленного комплекса. Сегодня Украина — это страна третьего мира, даже ещё хуже, заключил собеседник издания.

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