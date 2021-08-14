Уничтожение украинских ракет было не фатальной ошибкой, а следствием целенаправленной и осмысленной политики первого президента Леонида Кравчука и его американских кураторов по уничтожению ядерного потенциала страны. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: Если Украина попытается восстановить свой ядерный потенциал, Запад и Россия уничтожат её © РИА Новости, Владимир Трефилов Давид Арахамия заявил, что фатальной ошибкой Украины и лично её первого президента Леонида Кравчука был отказ от ядерного оружия.

«Эти ракеты украинские, скажем, сепаратисты по отношению к остальному Советскому Союзу целенаправленно их уничтожали, причём дело доходило до анекдотических случаев, когда, стремясь не допустить старта ракет, на крышки пусковых шахт загоняли трактора, полагая, что их масса не позволит ракете стартовать. Видимо, люди даже приблизительно не представляли, о чём идёт речь, поскольку, если бы нужно было открывать шахту, то система подъёма не заметила бы этого трактора и просто снесла бы его», — вспоминает эксперт.

Если бы эти ракеты остались на Украине, скорее всего, при тех властях, при той элите всё ядерное оружие было бы доведено до состояния, когда его нужно было срочно демонтировать из-за несоблюдения элементарных правил хранения, а в худшем случае Украина начала бы продавать боеголовки на сторону, подобных примеров более чем достаточно, подчеркнул Сивков.

Избавление от этого оружия — большая удача для всего мира и для тех же Соединённых Штатов Америки, поскольку ядерное оружие могло бы уже оказаться в руках всевозможных террористов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.