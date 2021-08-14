В Белоруссии власти не препятствуют деятельности пророссийских организаций, но и не содействуют. Об этом в интервью Украина.ру сказал лидер создающейся белорусской партии «Союз» Сергей Лущ

«То есть отношение руководства страны к этим процессам двусмысленное — вроде бы нет открытого противодействия, но и положительные примеры отсутствуют. А законы таковы, что любой инициативе можно вполне формально отказать в обретении субъектности», — пояснил Лущ.

Год с начала политического кризиса. Как изменилась Белоруссия © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лущ выразил надежду, что новый закон о политических партиях, который власти намерены принять осенью 2021 года, сможет изменить ситуацию для пророссийских общественно-политических сил в лучшую сторону.

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