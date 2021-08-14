«То есть отношение руководства страны к этим процессам двусмысленное — вроде бы нет открытого противодействия, но и положительные примеры отсутствуют. А законы таковы, что любой инициативе можно вполне формально отказать в обретении субъектности», — пояснил Лущ.
При этом, отметил политик, пророссийских организаций в Белоруссии много, но они находятся в «периферийном состоянии», которое не дает им возможности стать полноценным участником политических процессов.
Лущ выразил надежду, что новый закон о политических партиях, который власти намерены принять осенью 2021 года, сможет изменить ситуацию для пророссийских общественно-политических сил в лучшую сторону.
Полностью интервью можно прочитать здесь.