Ресурсов у Украины осталось от силы на 5 лет. И связано это даже не столько с политическими событиями или войной в Донбассе, а с отсутствием возможности наполнять бюджет. Об этом рассказал известный экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Глобальный энергопереход – это большая ложь для всего человечества © Youtube / Алексей Зубец

«Они живут в долг. Это то же самое, что у нас было в 1996-1997 годах. Кончилось это кризисом 1998 года. Экономический кризис, который поставит под сомнение будущее Украины, возможен. Именно в этом дело, а не в «российской угрозе». И все это прекрасно понимают», — указал Зубец.

У Украины нет ни технологий, ни ресурсов, ни интеллектуальных возможностей для того, чтобы поучаствовать в новом энергопереходе, а если это все же случится, ее заставят покупать это «экологически чистое» оборудование, уточнил специалист.

Россия еще может как-то отстоять свои интересы в рамках этого процесса в силу наличия ресурсов, военной силы и политической воли, а у Украины ничего этого нет, заключил собеседник издания.

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