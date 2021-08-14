Эксперт подчеркнул, что Украина полным ходом идет к банкротству, поскольку более половина бюджета Украины составляют заимствования.
«Они живут в долг. Это то же самое, что у нас было в 1996-1997 годах. Кончилось это кризисом 1998 года. Экономический кризис, который поставит под сомнение будущее Украины, возможен. Именно в этом дело, а не в «российской угрозе». И все это прекрасно понимают», — указал Зубец.
У Украины нет ни технологий, ни ресурсов, ни интеллектуальных возможностей для того, чтобы поучаствовать в новом энергопереходе, а если это все же случится, ее заставят покупать это «экологически чистое» оборудование, уточнил специалист.
Россия еще может как-то отстоять свои интересы в рамках этого процесса в силу наличия ресурсов, военной силы и политической воли, а у Украины ничего этого нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.