Импортозамещение уже привело к улучшению уровня жизни рядовых россиян. Сейчас в стране производится намного больше продовольствия, чем это было 10 лет назад. Это продовольствие не хуже по качеству и дешевле по цене. Об этом рассказал известный экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Дмитрий Песков заявлял, что целью программы импортозамещения после введения западных санкций было удовлетворение своими силами основных, а не всех потребностей россиян в продуктах, и с этими задачами программа успешно справилась.

«Взять хотя бы курятину. Дешевая еда для широких слоев населения. Взять хоть крупные инфраструктурные проекты, которые Россия реализует своими силами», — привел пример эксперт.

Вклад программы импортозамещения сложно выделить из общего ВВП, и, тем не менее, этот вклад есть, и он поддерживает российскую экономику, дает возможность России быть более независимой и более благополучной, уточнил Зубец.

Сколько дает импортозамещение в процентах ВВП, точно сказать трудно (он около 110 триллионов рублей), но где-то 2% из этого оно точно дает, это около 2 триллионов, а это уже много, заключил собеседник издания.

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