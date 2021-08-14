Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что целью программы импортозамещения после введения западных санкций было удовлетворение своими силами основных, а не всех потребностей россиян в продуктах, и с этими задачами программа успешно справилась.
«Взять хотя бы курятину. Дешевая еда для широких слоев населения. Взять хоть крупные инфраструктурные проекты, которые Россия реализует своими силами», — привел пример эксперт.
Вклад программы импортозамещения сложно выделить из общего ВВП, и, тем не менее, этот вклад есть, и он поддерживает российскую экономику, дает возможность России быть более независимой и более благополучной, уточнил Зубец.
Сколько дает импортозамещение в процентах ВВП, точно сказать трудно (он около 110 триллионов рублей), но где-то 2% из этого оно точно дает, это около 2 триллионов, а это уже много, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.