Запад либо за счет военной силы, либо за счет технологического превосходства эксплуатировал весь основной мир в течение нескольких веков. Сегодня такой возможности у него точно нет. Об этом рассказал известный экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Эксперт считает, что этот сценарий вполне возможен, поскольку Запад теряет это свое преимущество.

«Запад стал великим и ужасным за счет того, что последние 500 лет они грабили весь основной мир, начиная с Кортеса и колонизации Китая с Индией. Сперва они просто грабили, а потом стали использовать неразвитые страны в качестве источника рабочей силы, дешевого сырья и огромного рынка для своей промышленности. Запад либо за счет военной силы, либо за счет технологического превосходства эксплуатировал весь основной мир. Сегодня Запад уже потерял военное преимущество (они не могут нагнуть ни Россию, ни Китай). Страны вроде Великобритании вообще стали военными карликами, Германия провела ревизию своей армии и не поняла, сколько у нее танков на ходу», — уточнил Зубец.

Технологически они тоже теряют преимущество, потому что есть не только Китай, но и Япония с Южной Кореей, которые не уступают Западу, но Западом не являются, это умножает на ноль преимущества, за счет которых Запад разбогател. Они будут беднеть, а беднеть они не хотят. Они всячески цепляются за свой уровень жизни. Именно с этим связана вся мировая напряженность и резкий рост вероятности военных конфликтов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.