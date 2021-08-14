Фреймут научила Киевстонера правильно пить чай. Она показала ему, что нужно держать чашку, не оттопыривая мизинец и не расставляя широко локти.
Кроме того, размешивать в чае сахар нужно по часовой стрелке, чтобы он не выплескивался. Поданные к чаю круассаны принято есть руками, придерживая выпечку над тарелкой.
«Есть такие моменты, когда мат придает эпичность — ты рассказываешь какую-то историю и ты понимаешь, что если завуалируешь какие-то моменты, то это будет другая история», — заявил Киевстонер.
В ответ Фреймут поделилась с видеоблогером ругательствами, принятыми на Западной Украине — например, «ах ты лысая макитра» (макитра — горшок у славян для перетирания семян мака).