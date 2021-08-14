Украинская ведущая Ольга Фреймут записала выпуск нового видеоблога, посвященного этикету, с украинским блогером и актером Альбертом Васильевым, известным как Киевстонер. Видео опубликовали на YouTube 11 августа

Фреймут научила Киевстонера правильно пить чай. Она показала ему, что нужно держать чашку, не оттопыривая мизинец и не расставляя широко локти.

Украинская кухня: готовим вергуны к чаю © Фото: Повар.ру

«Есть такие моменты, когда мат придает эпичность — ты рассказываешь какую-то историю и ты понимаешь, что если завуалируешь какие-то моменты, то это будет другая история», — заявил Киевстонер.

В ответ Фреймут поделилась с видеоблогером ругательствами, принятыми на Западной Украине — например, «ах ты лысая макитра» (макитра — горшок у славян для перетирания семян мака).