Специалисты рассказали об уникальных свойствах кукурузных рылец - волокон, которые находятся в початке кукурузы. Об этом на днях сообщило издание aif.ua

Гнилая кукуруза, котлеты из мошек и мороженое из человеческого молока: семь мерзких блюд мира © commons.wikimedia.org, Ansgar Walk

Также ими лечат полиартрит, сахарный диабет, депрессию и стресс (хорошо зарекомендовали себя для нервной системы).

Содержащееся в них масло богато ненасыщенными жирными кислотами, которые регулируют скорость метаболизма, а также аскорбиновой, пантотеновой кислоты, растительными стеринами, которые не дают перерождаться клеткам печени и увеличивают секрецию желчи.

В аптеках продают уже высушенные и измельченные волокна или в виде экстракта. С ними есть множество полезных рецептов, например, от воспалительных процессов в печени кукурузные рыльца нужно заваривать и пить в течении полугода. Для стимуляции желчи применяют экстракт кукурузных рылец (30-40 капель 2-3 раза в день). Если просто требуется снять отеки и уменьшить аппетит, лучше приготовить чай из кукурузных волокон, с добавлением других трав. Рыльца отлично сочетаются с мятой, листьями смородины, тысячелистником (смешать в равных частях и залить кипятком).

В косметологии волокна кукурузы используют для удаления пигментных пятен, избавления от целлюлита (в этом случае их распаривают и применяют наружно в виде обертываний проблемных зон). Они возвращают волосам блеск, избавляют от ломкости и служат защитой от солнца, пыли и ветра. Волосы нужно ополаскивать отваром кукурузных рылец после мытья шампунем и не смывать его.