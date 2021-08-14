Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.
Что касается внешнеполитической игры, то смерть Шишова может быть использована как повод для введения новых санкций и иных форм давления на белорусский режим, считает эксперт.
«Каждый подобный инцидент, кто бы за ним ни стоял, снижает шансы на нормализацию отношений официальных белорусских властей с Западом», — указал Шимов.
Кому это было нужно и что за этим стоит, можно только гадать, все версии гибели Шишова имеют право на существование, все они одинаково не доказуемы и могут быть заподозрены в ангажированности в ту или иную сторону, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.