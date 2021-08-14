На внутреннюю обстановку в Белоруссии гибель Виталия Шишова вряд ли повлияет. Шишов не был широко известной фигурой, а протестная активность в республике давно подавлена. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Импорт в Беларусь с Украины правого радикализма вполне возможен © vk.com, Всеволод Шимов Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.

Что касается внешнеполитической игры, то смерть Шишова может быть использована как повод для введения новых санкций и иных форм давления на белорусский режим, считает эксперт.

«Каждый подобный инцидент, кто бы за ним ни стоял, снижает шансы на нормализацию отношений официальных белорусских властей с Западом», — указал Шимов.

Кому это было нужно и что за этим стоит, можно только гадать, все версии гибели Шишова имеют право на существование, все они одинаково не доказуемы и могут быть заподозрены в ангажированности в ту или иную сторону, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.