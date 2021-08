Вишневый сок за счет содержания мелатонина поможет наладить циркадные ритмы. Об этом на днях сообщила американский диетолог Холли Кламер в комментарии изданию Eat This, Not That

Циркадные ритмы — это «биологические часы» организма, то есть колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. При их нарушении качество сна значительно падает. Диетолог посоветовала при проблемах с засыпанием пить немного вишневого сока на ночь. «Этот сок перед сном поможет быстрее заснуть. Причина в том, что он содержит мелатонин — гормон, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — сказала Кламер. Кроме того, в вишне содержится калий, который также способствует крепкому сну и благотворно влияет на мышцы и сердечно-сосудистую систему. Если от сока на ночь растет потребность ходить ночью в туалет, стоит регулярно съедать в течение дня чашку ягод вишни, добавила диетолог.