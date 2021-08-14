Циркадные ритмы — это «биологические часы» организма, то есть колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. При их нарушении качество сна значительно падает.
Диетолог посоветовала при проблемах с засыпанием пить немного вишневого сока на ночь.
«Этот сок перед сном поможет быстрее заснуть. Причина в том, что он содержит мелатонин — гормон, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — сказала Кламер.
Вишневый сок пила группа пациентов, которым было трудно заснуть вовремя, и через неделю все они отметили улучшение качества сна, по сравнению с контрольной группой, принимавшей плацебо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диетолог рассказала, что съесть, чтобы похудеть во сне
Кроме того, в вишне содержится калий, который также способствует крепкому сну и благотворно влияет на мышцы и сердечно-сосудистую систему.
Если от сока на ночь растет потребность ходить ночью в туалет, стоит регулярно съедать в течение дня чашку ягод вишни, добавила диетолог.