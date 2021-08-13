«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде —2020 в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из достойнейших сыновей Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — написал Зеленский.
Ранее Беленюк сообщил, что на него попытались напасть в центре Киева. По словам депутата, неизвестные подошли к нему на улице и попытались спровоцировать конфликт на почве расизма.
По словам депутата, нападающие выкрикивали оскорбления, называли его «черной обезьяной» и советовали «валить в Африку».