Следующая встреча Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пройдет 20 августа. Сообщение об этом появилось на странице совета в Facebook в пятницу, 13 августа

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г. Киев заседания СНБО Украины», — говорится в сообщении. СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua Ранее сообщалось, что одной из тем повестки очередного заседания СНБО станет реформа лесного хозяйства и реализация программы «Масштабное облесение Украины».