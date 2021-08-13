«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г. Киев заседания СНБО Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все члены СНБО уже проинформированы о проведении заседания. О времени и месте его проведения пообещали сообщить позже.
Ранее сообщалось, что одной из тем повестки очередного заседания СНБО станет реформа лесного хозяйства и реализация программы «Масштабное облесение Украины».