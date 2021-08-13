Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева отреагировала на слова украинского депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка, отрицающего знакомство с ней после публикации совместного фото. Об этом она написала в своем Telegram-канале

Ранее Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком, сделанное во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Пост появился после вызова в Минобороны украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, сделавшей совместную фотографию с российской соперницей на Олимпиаде в Токио Марией Ласицкене.

Комментируя фото, Беленюк заявил, что не знал, кто подошел к нему фотографироваться и не интересуется политическими событиями в России. При этом на фото у Скабеевой в руках микрофон с надписью «Россия» крупными буквами.

«Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет. Или Жан Беленюк — идиот, тогда что он делает в Раде», — написала Скабеева.

Скабеева потроллила Киев совместным фото с Беленюком © Ольга Скабеева/Telegram

«Когда травили спортсменку Магучих,- он почему-то не выступил с резкой критикой власти (в частности Минобороны, куда спортсменку вызвали на ковёр). И вот теперь, когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов. Нет, не способна. И даже не будет пытаться. А вы, Жан Беленюк, я напомню,- пропрезидентский нардеп, часть украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами», — написала телеведущая.

В пятницу, 13 августа, Беленюк сообщил, что на него попытались напасть в центре Киева. По словам депутата, неизвестные подошли к нему на улице и попытались спровоцировать конфликт на почве расизма.