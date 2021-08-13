«Сегодня, 13 августа, во время мониторинга сети интернет полицейскими была обнаружена публикация, в которой один из народных депутатов Украины сообщает об инциденте, который произошел с ним в центре столицы», — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее Беленюк сообщил, что на него попытались напасть в центре Киева. По словам депутата, неизвестные подошли к нему на улице и попытались спровоцировать конфликт на почве расизма.