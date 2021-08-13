Полиция выясняет обстоятельства попытки нападения на депутата Верховной Рады и олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил отдел коммуникации полиции Киева

«Сегодня, 13 августа, во время мониторинга сети интернет полицейскими была обнаружена публикация, в которой один из народных депутатов Украины сообщает об инциденте, который произошел с ним в центре столицы», — говорится в сообщении.

«Вали в Африку»: расисты попытались напасть на Беленюка в центре Киева © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

Ранее Беленюк сообщил, что на него попытались напасть в центре Киева. По словам депутата, неизвестные подошли к нему на улице и попытались спровоцировать конфликт на почве расизма.