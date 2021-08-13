Певицу МакSим выписали из больницы, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram 13 августа

«Спасибо вам за вашу доброту и вашу любовь! Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — написала менеджер артистки.

Украинская певица заняла второе место на «Славянском базаре» © Рената Штифель/Инстаграм

В середине июня певицу МакSим госпитализировали с 40%-м поражением легких, хотя тесты на коронавирус показали отрицательный результат. У нее выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Для лечения певицу ввели в состояние искусственной комы.

В августе МакSим пришла в сознание, ее здоровье пошло на поправку.