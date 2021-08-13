Украинские школьники ежедневно потребляют в три раза больше нормы сахара. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает «Укринформ» 13 августа

Онлайн и выхолащивание. Почему украинские школьники не сдали экзамены по украинскому языку и истории © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

«Дети до 3-х лет уже потребляют около 50 граммов сахара в сутки — это уже вдвое больше. Если мы говорим о школьном возрасте, то такие дети в среднем у нас потребляют 67 граммов сахара. То есть уж в три раза превышение. Это приходит со сладкими газированными напитками, которых достаточно большое количество, и к этому низкая физическая подвижность. Это ведет к тому, что у нас ожирение у детей», — сказал Ляшко.

Министр также напомнил, что правильное питание детей и подростков способно предупредить проблемы с их здоровьем в будущем.

С 1 января 2022 года на Украине должны ввести новое школьное меню, разработанное под руководством известного шеф-повара Евгения Клопотенко.