В среднем, по словам министра, подростки потребляют 67 граммов сахара в сутки при рекомендованных 25 граммах. Именно это является одной из причин ожирения 8% девочек и 12% мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет.
«Дети до 3-х лет уже потребляют около 50 граммов сахара в сутки — это уже вдвое больше. Если мы говорим о школьном возрасте, то такие дети в среднем у нас потребляют 67 граммов сахара. То есть уж в три раза превышение. Это приходит со сладкими газированными напитками, которых достаточно большое количество, и к этому низкая физическая подвижность. Это ведет к тому, что у нас ожирение у детей», — сказал Ляшко.
Министр также напомнил, что правильное питание детей и подростков способно предупредить проблемы с их здоровьем в будущем.
С 1 января 2022 года на Украине должны ввести новое школьное меню, разработанное под руководством известного шеф-повара Евгения Клопотенко.