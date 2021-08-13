Гордон заявил, что Петр Порошенко и его приближенные «раскрадывали украинскую армию». При этом, как заметил ведущий, несмотря ни на что, многим украинцам Порошенко нравится.
«Военное время, с…ка, в военное время свою армию обдирать. Что может быть хуже?» — возмутился Гордон.
Он предположил, что скоро станут известны подробности о причастности к этому Порошенко.
Ранее Порошенко привозил на позиции украинских силовиков на линии разграничения в Донбассе то клубнику, то абрикосы. Затем появилось видео, как атошники решили вернуть экс-президенту абрикосы, якобы возмутившись из-за его шикарного отдыха на яхте.