Украинский ведущий Дмитрий Гордон с использованием нецензурных выражений раскритиковал пятого президента Украины Петра Порошенко в эфире телеканала «НАШ» 13 августа

Лукашенко рассказал, как Порошенко ел сало с «муттер» Меркель, а за ними бегал Олланд © president.gov.ua Петр Порошенко и его приближенные «раскрадывали украинскую армию». При этом, как заметил ведущий, несмотря ни на что, многим украинцам Порошенко нравится.

«Военное время, с…ка, в военное время свою армию обдирать. Что может быть хуже?» — возмутился Гордон.

Он предположил, что скоро станут известны подробности о причастности к этому Порошенко.

Ранее Порошенко привозил на позиции украинских силовиков на линии разграничения в Донбассе то клубнику, то абрикосы. Затем появилось видео, как атошники решили вернуть экс-президенту абрикосы, якобы возмутившись из-за его шикарного отдыха на яхте.