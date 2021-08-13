Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива в Telegram 13 августа эмоционально отреагировал на решение Высшего антикоррупционного суда Украины о конфискации у него 1,2 млн грн

Кива потребовал от СБУ разобраться со скандальным националистом Коротких © скриншот с видео "Politeka Net" опубликовал решение суда в Telegram и заявил, что собирается подать на него апелляцию.

«Для всех возбудившихся: плевал я на этот цирк!))) Успокойтесь, данное решение не вступило в законную силу и будет обжаловано! Мы уверены в своей правовой позиции! И обязательно добьёмся справедливости!» — написал нардеп.

ВАКС взыскал с Кивы доход в размере 1,2 млн гривен за передачу в аренду жомовой ямы. В решении утверждается, что Кива якобы зарабатывает на яме, не являясь ее собственником.

Решение можно обжаловать в течение месяца.