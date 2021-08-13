Кива опубликовал решение суда в Telegram и заявил, что собирается подать на него апелляцию.
«Для всех возбудившихся: плевал я на этот цирк!))) Успокойтесь, данное решение не вступило в законную силу и будет обжаловано! Мы уверены в своей правовой позиции! И обязательно добьёмся справедливости!» — написал нардеп.
ВАКС взыскал с Кивы доход в размере 1,2 млн гривен за передачу в аренду жомовой ямы. В решении утверждается, что Кива якобы зарабатывает на яме, не являясь ее собственником.
Решение можно обжаловать в течение месяца.