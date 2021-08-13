В Киеве на депутата Верховной Рады и олимпийского чемпиона Жана Беленюка попытались напасть. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 13 августа

«Белое такси». Как расизм стал обычным явлением для Украины © Скриншот видео Телеканал TV5

«Выкрикивая оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально», — написал он.

В связи со сложившейся ситуацией спортсмен задал подписчикам три вопроса.

«1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» — возмутился Беленюк.

Ранее украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заработал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в поединке с венгром Виктором Леринцем в весовой категории до 87 кг.

Ранее Беленюк назвал свое избрание в парламент доказательством того, что на Украине нет расизма.