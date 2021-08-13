Как рассказал Харитонов, 24-летний гражданин КНР, казах по происхождению Йилисен Айеркен опасался преследований за защиту уйгуров в Китае и бежал через Украину в Словакию, однако словацкие пограничники отправили его назад в Украину.
Айеркен написал заявление о получении политического убежища на Украине. Однако его посадили в СИЗО.
Суд состоится в Ужгороде 13 августа, запланировано рассмотрение вопроса о депортации активиста в Китай.
Харитонов напомнил, что ранее Украина отозвала подпись из канадского документа в Совете по правам человека ООН и «де-факто поддержала преступления против человечества и уничтожение уйгурского народа».
Уйгуры — тюркоязычный народ, основная часть которого проживает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Всего в Китае насчитывается около 11 млн уйгуров, они составляют национальное меньшинство.