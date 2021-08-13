Арсен Аваков после своей отставки с поста главы МВД Украины будет ждать удобного момента. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Аваков даст возможность власти расстрелять все патроны, а потом уже, отдохнув, возвратясь в Украину после своих итальянских каникул, будет что-то предпринимать. Что именно — посмотрим, считает эксперт.

«Сейчас предпринимается попытка деактуализировать Авакова и попытка Зеленского взять под контроль и силовое ведомство, и улицу, которая была раньше ресурсом Авакова. Насколько у него это получится, сказать сложно. Мы это увидим по тому, насколько сильны его финансовые и организационные возможности», — указал Бондаренко.

Если же на Украине действительно пройдет денацификация, это приведет только к оздоровлению климата в стране. Все эти группировки — это раковые метастазы на политическом теле Украины, заключил собеседник издания.

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