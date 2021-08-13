Никита Пресняков-младший отдыхает с семьей на Кипре. Он решил пощекотать нервы себе и аудитории, спрыгнув в море с мыса Греко.
Юноша на несколько долгих секунд «зависает» в воздухе в свободном падении, прежде чем коснуться воды. При этом на дне множество камней.
«Опасненько! Осторожнее», «Смело, но маминым нервам неприятно наверняка…», «Мамке не показывай», «А если дно об тебя разобьётся? Не боишься?», «Ген любви к экстриму тапком не прибьешь», — оценили пользователи жуткий прыжок.
Мать Никиты, Кристина Орбакайте, оставила в комментариях к посту сына эмодзи-сердечко. Как относится к подобным выкрутасам внука бабушка Алла Пугачева, неизвестно.
Никите Преснякову 30 лет. Он женат, супруги живут в квартире, подаренной им Пугачевой, и говорят, что пока не планируют заводить детей, а хотят «пожить для себя». СМИ сообщали, что на Кипре, где сейчас отдыхает Никита с семьей, ранее приобрели пентхаус Алла Пугачева и Максим Галкин.