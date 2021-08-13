Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков-младший опубликовал в Instagram видео, на котором спрыгивает в море с высокого обрыва

Никита Пресняков-младший отдыхает с семьей на Кипре. Он решил пощекотать нервы себе и аудитории, спрыгнув в море с мыса Греко.

Улетают на Кипр: Пугачева и Галкин купили роскошный пентхаус за границей — СМИ © Алла Пугачева/Инстаграм

«Опасненько! Осторожнее», «Смело, но маминым нервам неприятно наверняка…», «Мамке не показывай», «А если дно об тебя разобьётся? Не боишься?», «Ген любви к экстриму тапком не прибьешь», — оценили пользователи жуткий прыжок.

Мать Никиты, Кристина Орбакайте, оставила в комментариях к посту сына эмодзи-сердечко. Как относится к подобным выкрутасам внука бабушка Алла Пугачева, неизвестно.

Никите Преснякову 30 лет. Он женат, супруги живут в квартире, подаренной им Пугачевой, и говорят, что пока не планируют заводить детей, а хотят «пожить для себя». СМИ сообщали, что на Кипре, где сейчас отдыхает Никита с семьей, ранее приобрели пентхаус Алла Пугачева и Максим Галкин.