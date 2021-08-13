«Кому хлеба со строительной перчаточкой?» — подписала снимок покупательница.

«Не нравится – не ешьте»: в Киеве продают хлеб с отвратительной добавкой
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Муравьи в булках и не только: в детском лагере на Украине детей кормили чем попало
© ria-mtv
Женщина уточнила, что приобрела хлеб в супермаркете Varus в ТЦ Оазис, который находится на улице Героев Днепра в Киеве.

Она призвала руководство магазина подумать, стоит ли продолжать сотрудничество с таким поставщиком. В комментариях заявили, что, судя по наклейке, хлеб выпекают на месте в супермаркете.

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«Тю, не нравится — не ешьте», «Какой ужас», «Скорее всего, перчатка была уже в муке», «Ну, теперь мы знаем, что хлебопеки по крайней мере носят перчатки!», «Без мяса хоть?» — отреагировали пользователи сети на кошмарную покупку.

 

 