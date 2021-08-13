В одном из супермаркетов Киева продается хлеб, в котором запекли в качестве «добавки» перчатку для строительных работ. Фото поделилась покупательница 13 августа в группе в Facebook «Жизнь Оболонского района и Минского Массива»

«Кому хлеба со строительной перчаточкой?» — подписала снимок покупательница.

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Она призвала руководство магазина подумать, стоит ли продолжать сотрудничество с таким поставщиком. В комментариях заявили, что, судя по наклейке, хлеб выпекают на месте в супермаркете.

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«Тю, не нравится — не ешьте», «Какой ужас», «Скорее всего, перчатка была уже в муке», «Ну, теперь мы знаем, что хлебопеки по крайней мере носят перчатки!», «Без мяса хоть?» — отреагировали пользователи сети на кошмарную покупку.