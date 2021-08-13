Украинский телеведущий Игорь Кондратюк призвал не пускать на Украину российского певца Филиппа Киркорова из-за его позиции по Крыму. Свое мнение он выразил в интервью «Украинской правде», которое было опубликовано 12 августа

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Киркорову на три года въезд в страну как лицу, представляющему угрозу нацбезопасности.

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«Я просто точно видел своими глазами в Youtube то, как этот болгарин, истекая имперской слюной, благодарит в Кремле Путину и говорит, что лучшее место России — это Крым», — сказал он.

Ведущий намекнул, что за подковерными играми вокруг Киркорова стоит нынешний президент Владимир Зеленский, который якобы дружит с певцом и лоббирует его «легализацию» на Украине.

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет вел украинское шоу «Караоке на Майдане». Между тем российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.