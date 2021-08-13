Посольство Грузии обвинило украинскую турфирму «Кулуар поход» в организации туристических походов в Абхазию. Об этом 13 августа сообщило агентство УНИАН

Независимость Абхазии была признана РФ и рядом других государств после вооруженной агрессии Грузии против республики в 2008 году. При этом Украина не признает ее независимость, а грузинская сторона считает, что Абхазия оккупирована РФ.

«…Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход"», — заявили в посольстве.

Запад призвал Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«…мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры в оккупированной территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании», — говорится в заявлении.

В МИД Украины отметили, что по состоянию на 11 августа власти Грузии не обращались к украинской стороне по поводу сложившейся ситуации.