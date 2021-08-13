Независимость Абхазии была признана РФ и рядом других государств после вооруженной агрессии Грузии против республики в 2008 году. При этом Украина не признает ее независимость, а грузинская сторона считает, что Абхазия оккупирована РФ.
«…Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход"», — заявили в посольстве.
В связи с этим грузинская сторона обратилась в Министерство иностранных дел Украины.
«…мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры в оккупированной территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании», — говорится в заявлении.
В МИД Украины отметили, что по состоянию на 11 августа власти Грузии не обращались к украинской стороне по поводу сложившейся ситуации.