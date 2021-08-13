Пятница, 13-е считается особенным днем, полным мистики и жутких совпадений. Астрологи предупредили четыре знака Зодиака о повышенной опасности в этот день, передает «Наше мiсто»

«Черная пятница» принесет Овнам неурядицы в общении с родными и близкими. Возможны ссоры, обиды, ощущение уныния. Кроме того, день грозит принести лишние расходы. Следите за самочувствием и постарайтесь отдохнуть и не переживать из-за проблем.

Астрологические антилидеры: названы самые падкие на уловки мошенников знаки © flickr.com Весы тоже ждут неприятные испытания в эту пятницу, 13-е. Они могут пострадать из-за собственной чрезмерной легкомысленности либо из-за действий злоумышленников. Астрологи советуют не верить обещаниям и отложить воплощение планов на другой день.

Стрельцов подстерегают неприятности на работе или в дороге. Повремените с путешествиями, сейчас не лучший день для их начала. Сегодня вы можете получить нежелательные известия или оказаться в центре конфликта с руководством.

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Ракам стоит провести день максимально спокойно, не затевая серьезных начинаний. Прислушивайтесь к интуиции и не вступайте сегодня в рискованные сделки. День грозит обманом и крушением планов, не стоит принимать на веру чужие обещания. Лучше уделить сегодня время разбору прошлых достижений и неудач.