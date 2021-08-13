Запад открыто поощряет неонацистские движения на Украине и в Прибалтике, молча наблюдая за тем, как расползается эта «зараза». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости 13 августа

«В современных условиях, когда пытаются и историю переписать. Причем переписывают, делают это достаточно грубо, когда наши западные партнеры открыто поощряют неонацистские движения на той же Украине, в Прибалтике, молча наблюдают за тем, как эта зараза разрастается», — сказал Лавров на лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета».

Глумление. Как нацисты во Львове снесли Мемориал Славы. Фото © commons.wikimedia.org,

«К сожалению, наш западный мир, весь коллективный Запад ежегодно воздерживается при голосовании по резолюции, которую мы вносим — о недопустимости героизации нацизма. Весь Запад стыдливо воздерживается, все остальные голосуют "за", за исключением Соединенных Штатов и Украины, которые голосуют против», — добавил Лавров.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США и Украину поддержать ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Россия ежегодно участвует в подготовке проекта по борьбе с нацизмом, расизмом и другими видами нетерпимости вместе с группой других стран. Такая резолюция принимается в ООН с 2005 года. Украина и США голосуют против принятия документа с 2014 года.