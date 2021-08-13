Лавров назвал высказывания президента Украины с призывами к русским уезжать в Россию возмутительными. Он напомнил, что к президентской власти Владимир Зеленский пришел под совершенно иными лозунгами, к которым он прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа».
«Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», — заявил Лавров.
По словам главы МИД РФ, то, на чем Зеленский сосредоточен сейчас — это «откровенная игра на руку неонацистам в желании им понравиться и сохранить власть».
Ранее Зеленский в интервью государственному телеканалу «Дом» заявил, что Донбасс никогда не будет русским регионом, сказал, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет», и посоветовал тем, кто чувствует себя русскими, уезжать в Россию.