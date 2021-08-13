Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возмутительными призывы президента Украины Владимира Зеленского к тем, кто считает Донбасс русским, уезжать в Россию. Об этом он сказал 13 августа на встрече с представителями гражданского общества во время визита в Ростовскую область, передает РИА Новости

Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский пришел под совершенно иными лозунгами, к которым он прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа».

«Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, то, на чем Зеленский сосредоточен сейчас — это «откровенная игра на руку неонацистам в желании им понравиться и сохранить власть».

Ранее Зеленский в интервью государственному телеканалу «Дом» заявил, что Донбасс никогда не будет русским регионом, сказал, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет», и посоветовал тем, кто чувствует себя русскими, уезжать в Россию.