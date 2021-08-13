«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. P. S. На этом тему считаю закрытой и никаких комментариев на этот счет больше не будет», — написала Ласицкене.
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.
Совместный снимок Ярославы Могучих с чемпионкой Игр-2020 россиянкой Марией Ласицкене с флагами Украины и Олимпийского комитета России вызвал большой резонанс на Украине. Ярославу раскритиковали многие украинские болельщики и политики.
Накануне Магучих опубликовала в соцсетях пост с оправданием за объятия и фото с российской спортсменкой. Она подтвердила, что обняла россиянку «на эмоциях» и гордится тем, что представляет Украину. Возможно, она сделала это после разговора в Минобороны Украины, куда ее вызывали для объяснений.