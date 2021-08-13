Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене 13 августа в сторис своего Instagram высказалась о ситуации с украинкой Ярославой Магучих, которую раскритиковали на родине за фотографию с россиянкой

«Враг готов на все»: Магучих опубликовала оправдания после травли за фото с россиянкой © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.

Совместный снимок Ярославы Могучих с чемпионкой Игр-2020 россиянкой Марией Ласицкене с флагами Украины и Олимпийского комитета России вызвал большой резонанс на Украине. Ярославу раскритиковали многие украинские болельщики и политики.

Накануне Магучих опубликовала в соцсетях пост с оправданием за объятия и фото с российской спортсменкой. Она подтвердила, что обняла россиянку «на эмоциях» и гордится тем, что представляет Украину. Возможно, она сделала это после разговора в Минобороны Украины, куда ее вызывали для объяснений.