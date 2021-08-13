Руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрея Власенко задержали в аэропорту при попытке бегства из страны. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба МВД Украины

«Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника», — говорится в сообщении.

Экспорт украинского зерна продолжил падение © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее в Нацполиции заявили о разоблачении злоупотреблений должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сумма ущерба бюджету, по данным следствия, составляет 57 млн долларов.