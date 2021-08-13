«Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника», — говорится в сообщении.
Власенко сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Ранее в Нацполиции заявили о разоблачении злоупотреблений должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сумма ущерба бюджету, по данным следствия, составляет 57 млн долларов.