Кулеба заявил, что Лавров посетил Крым «незаконно».

«Во время визита он назвал "Крымскую платформу" "шабашем". Я доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом смеются, потом начинают бороться, потом вы побеждаете», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Лавров сравнил «Крымскую платформу» с шабашем
Лавров сравнил «Крымскую платформу» с шабашем
© РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
Он заявил, что запуском «Крымской платформы» Украина исправила ошибку, сделанную несколько лет назад, когда не было механизма по «возвращению Крыма из оккупации».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина намерена добиваться «возвращения» Крыма. Киев организовал саммит «Крымская платформа», он намечен на 23 августа.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210812/1032051911.htmlКрым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.