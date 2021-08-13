Кулеба заявил, что Лавров посетил Крым «незаконно».
«Во время визита он назвал "Крымскую платформу" "шабашем". Я доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом смеются, потом начинают бороться, потом вы побеждаете», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Он заявил, что запуском «Крымской платформы» Украина исправила ошибку, сделанную несколько лет назад, когда не было механизма по «возвращению Крыма из оккупации».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина намерена добиваться «возвращения» Крыма. Киев организовал саммит «Крымская платформа», он намечен на 23 августа.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210812/1032051911.htmlКрым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.