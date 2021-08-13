Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 13 августа отреагировал на комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова о саммите «Крымская платформа», который организует Украина. Брифинг транслировался в Facebook

Кулеба заявил, что Лавров посетил Крым «незаконно».

«Во время визита он назвал "Крымскую платформу" "шабашем". Я доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом смеются, потом начинают бороться, потом вы побеждаете», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Лавров сравнил «Крымскую платформу» с шабашем © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина намерена добиваться «возвращения» Крыма. Киев организовал саммит «Крымская платформа», он намечен на 23 августа.