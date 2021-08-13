Известный игрок интеллектуальных игр, телеведущий, одессит Борис Бурда засветился в новом клипе украинской мем-поп-группы «Жетон» на песню «Кетчунез». Ролик был выложен в YouTube 12 августа

Это уже вторая работа группы «Жетон», ранее в сеть был выложен их клип «Жизнь без кадыка» с участием известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

На этот раз режиссер и телепродюсер Женя Дудник и композитор Сергей «Седрик» Локшин показали в клипе пикник с участием молодых девушек в одном из особняков Киева. «Жизнь без кадыка»: Гордон снялся в клипе на собственный мем © Facebook, Дмитрий Гордон

«Нашим вдохновением стали воспоминания о беззаботных летних днях на даче, когда "кетчунез" для куриной ножки можно было просто смешать пальцем и не париться. Солнце, синее небо, верные друзья, хорошие подруги — это лето мы не имеем права пропустить!», — рассказал Седрик.

К съемкам клипа привлекли популярных блогерш, целую команду по синхронному плаванию, а также победителя шоу «Холостяк» Александра Эллерта.

Главной звездой клипа, при этом, выступил легендарный Борис Бурда. В клипе он сольно исполнил припев песни со словами: «Вставляю острый шампур в молодое мясо. Со мной все кошки мур-мур июнь, июль, август».

Бурда известен российскому и украинскому телезрителю по участии в интеллектуальных передачах («Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Своя игра»), также вел на телевидении кулинарные шоу.