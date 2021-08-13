Стилист шоу приехал в гости к певице и обсудил с ней ее образы со светских выходов в прошлом. Ранее Максаковой досталось в СМИ за белое открытое платье с меховой накидкой, которое она надела на красную дорожку кинофестиваля в Одессе вскоре после смерти мужа Дениса Вороненкова.
«Я вообще не понимала, что я делаю. С момента гибели моего мужа прошло три месяца. Меня вытащили на красную дорожку друзья, потому что считали, что меня это несколько отвлечет», — призналась Максакова.
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Стилист заявил, что наряд певица выбрала красивый, но, по его мнению, он «не для такой роскошной груди». Максакова не смутилась и призвала критикующих ее образ «завидовать молча».
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, опасаясь преследования на родине за коррупцию, бежал на Украину вместе с супругой в 2016 году. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева.