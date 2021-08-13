Глава министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко игнорирует нормы карантина, которые сам же пропагандировал, и, возможно, встречается с мужчинами. Об этом сообщил 13 августа Telegram-канал «Кроватка»

Ляшко оголил торс в прямом эфире программы Луценко © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

«Сам же игнорирует свои рекомендации на футболе. Витя сидел без масочки и показывал всем украинцам, что нафига они нужны вообще. Кроватка получила эксклюзивное фото от нашего источника и шокирована безответственностью министра Ляшко. Но наш источник убеждал нас в том, что рядом с Виктором Ляшко сидит его любовник», — говорится в посте.

Канал пообещал проверить эту информацию.

«Мы вытянем всю его личную жизнь на поверхность. <…> А пока что, Виктор, носите маску», — заключили в материале.

Недавно украинские чиновники предупредили, что к осени ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ухудшится, грядёт новая волна пандемии, в связи с чем придётся принимать ограничительные меры.