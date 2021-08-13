По его данным, на днях Ляшко посетил футбольный матч в Киеве. Он сидел на трибуне без маски.
«Сам же игнорирует свои рекомендации на футболе. Витя сидел без масочки и показывал всем украинцам, что нафига они нужны вообще. Кроватка получила эксклюзивное фото от нашего источника и шокирована безответственностью министра Ляшко. Но наш источник убеждал нас в том, что рядом с Виктором Ляшко сидит его любовник», — говорится в посте.
Канал пообещал проверить эту информацию.
«Мы вытянем всю его личную жизнь на поверхность. <…> А пока что, Виктор, носите маску», — заключили в материале.
Недавно украинские чиновники предупредили, что к осени ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ухудшится, грядёт новая волна пандемии, в связи с чем придётся принимать ограничительные меры.