Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12 августа издевательски прокомментировал в Twitter поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова в Крым и заявил, что даже погода против «оккупантов»

«Даже ливень — против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде», — написал глава МИД Украины.

Украинский министр предсказал России «камни с неба» из-за Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк 12 августа выступил в крымском арт-кластере «Таврида» возле Судака. Он встретился с молодыми деятелями культуры и искусства из регионов РФ. Кроме того, он выступил перед аудиторией, дав комментарии относительно принадлежности Крыма и позиции властей Украины и Белоруссии.

Ранее на восток Крыма вновь обрушились дожди. В Симферопольском и Ленинском районах Крыма в зоне подтопления оказались более сотни домовладений. Из-за подтопления перекрывали трассу «Таврида», 12 августа движение восстановили. Штормовое предупреждение будет действовать до 14 августа.