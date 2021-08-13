«Даже ливень — против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде», — написал глава МИД Украины.
Сергей Лавров 12 августа выступил в крымском арт-кластере «Таврида» возле Судака. Он встретился с молодыми деятелями культуры и искусства из регионов РФ. Кроме того, он выступил перед аудиторией, дав комментарии относительно принадлежности Крыма и позиции властей Украины и Белоруссии.
Ранее на восток Крыма вновь обрушились дожди. В Симферопольском и Ленинском районах Крыма в зоне подтопления оказались более сотни домовладений. Из-за подтопления перекрывали трассу «Таврида», 12 августа движение восстановили. Штормовое предупреждение будет действовать до 14 августа.