Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фатальной ошибкой Украины и лично её первого президента Леонида Кравчука был отказ от ядерного оружия.
Эксперт подчеркнул, что Украине в этом отношении до КНДР «как до луны».
«Что касается Арахамии и прочей нечисти, то перспектив, пока на Украине существуют такие арахамии в качестве депутатиков, нет никаких, надо это чётко понимать. Украина в сегодняшнем состоянии уже представляет огромную угрозу, причём не столько России, сколько Европе», — считает Сивков.
Сегодня вообще никаких предпосылок к возврату Украине ядерного статуса нет: там нет ни научных школ, ни промышленного потенциала, ни потенциала ракетостроения, ни даже потенциала авиастроения, чтобы хотя бы на самолёте доставить куда-нибудь ядерную бомбу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.