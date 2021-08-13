Северная Корея, существуя в условиях полной изоляции, сумела создать полноценную линейку ракетно-ядерного оружия, производить межконтинентальные баллистические ракеты, создать ядерный потенциал и обеспечить свою защиту. Украина такого не сможет в принципе. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: Если Украина попытается восстановить свой ядерный потенциал, Запад и Россия уничтожат её © РИА Новости, Владимир Трефилов Давид Арахамия заявил, что фатальной ошибкой Украины и лично её первого президента Леонида Кравчука был отказ от ядерного оружия.

Эксперт подчеркнул, что Украине в этом отношении до КНДР «как до луны».

«Что касается Арахамии и прочей нечисти, то перспектив, пока на Украине существуют такие арахамии в качестве депутатиков, нет никаких, надо это чётко понимать. Украина в сегодняшнем состоянии уже представляет огромную угрозу, причём не столько России, сколько Европе», — считает Сивков.

Сегодня вообще никаких предпосылок к возврату Украине ядерного статуса нет: там нет ни научных школ, ни промышленного потенциала, ни потенциала ракетостроения, ни даже потенциала авиастроения, чтобы хотя бы на самолёте доставить куда-нибудь ядерную бомбу, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.