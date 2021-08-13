Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Владимир Зеленский поручил ему подготовить заседание Совбеза, на котором обсудят вопросы экологии. Дата нового заседания не сообщается.
Накануне Данилов провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и воспроизводства лесов.
Группа обсудила процесс реформирования лесного хозяйства. На повестке было выполнение указов президента в этой сфере, а также реализация экологической инициативы «Масштабное облесение Украины».
Данилов отметил, что у Украины более 10 млн га лесного фонда, и это должно «приносить экономическую, экологическую и эстетическую пользу».