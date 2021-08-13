Военные датчики армии США недостаточно эффективны для обнаружения гиперзвуковых ракет противника, в том числе российского производства. Об этом 12 августа заявил глава стратегического командования американских вооруженных сил адмирал Чарльз Ричард, передает РИА Новости

Военный эксперт описал, чем Россия ответит на все американские «супер-пупер» ракеты © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Из-за этих проблем наша нынешняя архитектура датчиков наземного и космического базирования может оказаться недостаточной для обнаружения и отслеживания этих гиперзвуковых ракет», — подчеркнул адмирал.

По словам Ричарда, российская сторона продолжает вкладывать значительные финансовые ресурсы в разработку гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов-глайдеров.

В июле Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Она преодолела расстояние более 350 километров.

Тогда руководитель пресс-службы Минобороны США Джон Кирби назвал российские разработки в области гиперзвукового оружия «дестабилизирующим фактором».