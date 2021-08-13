Американский президент Джо Байден допустил ошибку в вопросе газопровода «Северный поток-2». Об этом 12 августа сообщил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, передает «Главком»

«Северный поток - 2»: Начало сертификации первой нитки, в США назначили спецпосланника по проекту © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, скорее всего, в первую очередь шли дебаты о влиянии проекта на германо-американские отношения. При этом больше внимания необходимо было уделить именно усилению России, подчеркнул экс-посол.

В конце июля в Берлине и Вашингтоне объявили о сделке по «Северному потоку — 2». Так, США признали, что санкционное давление не сможет остановить реализацию проекта, который уже почти завершён. Германия в рамках договорённостей обязалась настаивать на том, чтобы ЕС принимала различные меры, в том числе санкционные, для ограничения экспорта российского энергосырья, если Москва будет использовать сектор энергетики в качестве оружия.

По словам члена комитета Госдумы РФ по энергетике Бориса Гладких, проект «Северный поток — 2» носит чисто экономический характер, политические цели сюда вмешивать не стоит. Россия никогда не использовала энергетику в качестве средства давления на другие страны, заверил он.