По его словам, администрации Байдена при рассмотрении этой проблемы следовало бы учитывать последствия российского рычага, а также способности Москвы влиять на Киев и Европу благодаря газопроводу.
Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, скорее всего, в первую очередь шли дебаты о влиянии проекта на германо-американские отношения. При этом больше внимания необходимо было уделить именно усилению России, подчеркнул экс-посол.
В конце июля в Берлине и Вашингтоне объявили о сделке по «Северному потоку — 2». Так, США признали, что санкционное давление не сможет остановить реализацию проекта, который уже почти завершён. Германия в рамках договорённостей обязалась настаивать на том, чтобы ЕС принимала различные меры, в том числе санкционные, для ограничения экспорта российского энергосырья, если Москва будет использовать сектор энергетики в качестве оружия.
По словам члена комитета Госдумы РФ по энергетике Бориса Гладких, проект «Северный поток — 2» носит чисто экономический характер, политические цели сюда вмешивать не стоит. Россия никогда не использовала энергетику в качестве средства давления на другие страны, заверил он.