Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников предложил США присоединиться к переговорному процессу по Донбассу. Об этом 12 августа сообщили на сайте украинского ведомства

Резников рассказал, когда Украина станет членом НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Крисом Смитом. Во время переговоров они обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также мирные переговоры по Донбассу.

В частности, украинский вице-премьер представил Смиту идеи того, как можно привлечь Вашингтон к обсуждению ситуации в регионе.

В свою очередь, американская сторона заявила о готовности к визиту Зеленского и отметила важность сотрудничества относительно общих целей в рамках партнерства Украины и США. Кроме того, в Вашингтоне выразили поддержку процессу урегулирования ситуации в Донбассе и украинской инициативе «Крымская платформа».

Ранее временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент отверг прямое участие американской стороны в переговорах в Минском или «нормандском» формате по Донбассу.