Спикер министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко 12 августа прокомментировал заявление МИД России об обеспокоенности ухудшением ситуации в Донбассе, передает «Интерфакс-Украина»

Россия обеспокоена деградацией ситуации в Донбассе - МИД РФ © Facebook, Операція об'єднаних сил

Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами продолжит работать над улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения и нейтрализацией совместных угроз безопасности. Также спикер заверил, что украинские власти настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования конфликта.

На днях на сайте МИД России опубликовали заявление заместителя директора департамента информации и печати министерства Николая Лахонина о текущей ситуации на Украине. По его словам, вместо урегулирования конфликта в Донбассе, Киев продолжает осложнять ситуацию в переговорном процессе.