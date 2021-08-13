По мнению Николенко, Россия якобы «пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую».
Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами продолжит работать над улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения и нейтрализацией совместных угроз безопасности. Также спикер заверил, что украинские власти настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования конфликта.
На днях на сайте МИД России опубликовали заявление заместителя директора департамента информации и печати министерства Николая Лахонина о текущей ситуации на Украине. По его словам, вместо урегулирования конфликта в Донбассе, Киев продолжает осложнять ситуацию в переговорном процессе.