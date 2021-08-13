Украине следует законодательно разделить понятия «русский» и «российский», чтобы закрепить за ней право на русский язык и русскую культуру. Такую точку зрения на днях в эфире «Украина 24» высказал спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович

«Это выстрел себе в голову»: Арестович назвал самую серьезную ошибку Зеленского © Facebook Алексея Арестовича

«Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным — свободу свободного общения, свободного использования», — сказал Арестович.

Он также заверил, что Украина является «родиной» русского языка, а потому ограничивать его использование не имеет смысла.

«Он возник в Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский», — добавил чиновник.

В 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование «мовы» в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах, сфере обслуживания, а также средствах массовой информации и на телевидении. Отдельные положения закона в период избирательной кампании критиковал действующий президент страны Владимир Зеленский, а позже и депутаты из «Слуги народа». Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытались оспорить его в Конституционном суде, однако 14 июля он признал все пункты документа соответствующим основному закону.