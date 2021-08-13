По его словам, Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, который продолжает играть роль. Так, экс-парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие какой-либо реакции на призыв вице-премьера Украины Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО).
Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу.
Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, резюмировал он.
На днях Резников заявил, что якобы из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны: привлечь силы ПВО, в том числе американские подразделения. В свою очередь представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что подобные заявления указывают на то, что Россия до сих пор имеет огромное влияние на направление развития современных американо-украинских отношений.