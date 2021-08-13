Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев 12 августа эфире телеканала «Наш» рассказал, что испытывает «испанский стыд» за президента Украины Владимира Зеленского

Зеленский хочет сделать с Украиной то, что уже давно успешно реализовали в России © AP, Efrem Lukatsky Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО).

Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу.

Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, резюмировал он.

На днях Резников заявил, что якобы из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны: привлечь силы ПВО, в том числе американские подразделения. В свою очередь представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что подобные заявления указывают на то, что Россия до сих пор имеет огромное влияние на направление развития современных американо-украинских отношений.