По его словам, такой сценарий возможен только при условии колоссального разрыва США с Германией.
Парламентарий отметил, что это может произойти, если Вашингтон поругается с Берлином и введет санкции против немецких компаний. Причем американские ограничительные меры в таком случае будут носить экстерриториальный характер, так как напрямую интересы США не затрагиваются, подчеркнул депутат.
«Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — высказался Волошин.
В конце июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон согласился не препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин взял на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.
В ответ это украинские власти раскритиковали Байдена и Меркель, подчеркнув, что так и не получили от них никаких гарантий для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель гарантии энергетической безопасности для республики.