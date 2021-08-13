Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин 12 августа в эфире телеканала NewsOne раскрыл «единственный реальный способ» остановить строительство газопровода «Северный поток-2»

«Северный поток - 2»: Начало сертификации первой нитки, в США назначили спецпосланника по проекту © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Парламентарий отметил, что это может произойти, если Вашингтон поругается с Берлином и введет санкции против немецких компаний. Причем американские ограничительные меры в таком случае будут носить экстерриториальный характер, так как напрямую интересы США не затрагиваются, подчеркнул депутат.

«Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — высказался Волошин.

В конце июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон согласился не препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин взял на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

В ответ это украинские власти раскритиковали Байдена и Меркель, подчеркнув, что так и не получили от них никаких гарантий для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель гарантии энергетической безопасности для республики.