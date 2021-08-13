То, что Россия согласилась участвовать в «зеленой инициативе» президента США Джо Байдена, - это некая политическая история, в обмен на это, он будет налаживать отношения с Россией по другим направлениям. Об этом рассказал известный экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Анатолий Чубайс выразил мнение, что новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков. По его словам, для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.

Эксперт считает историю с энергопереходом попыткой Запада вернуть собственное доминирование в мире, им нужен способ, который позволит накладывать дополнительные санкции на экономику других стран вроде России или Китая, ввести заградительные пошлины и, вместо того чтобы покупать нефть, они будут продавать установки для производства водорода, солнечных батарей и ветряков.

«Эта история носит чисто колониальный характер. Мы можем в нее сыграть из политических соображений (что делает президент Путин), а можем просто отказаться, сказав, что у нас полно своего газа, это чисто экологическое топливо, огромные ресурсы в части гидроэнергетики, а еще у нас полстраны лесов, которые поглощают углекислый газ. Пусть докажут, что мы с этим богатством как-то влияем на изменение климата в мире и на то, что в Европе сейчас стоит жара», — рассуждает Зубец.

Но Россия не хочет быть исключенной из политического процесса чисто по политическим соображениям, и вполне возможно, что наряду с этим удастся заработать и на газе, и на энергетике, заключил собеседник издания.

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