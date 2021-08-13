Быстрый переход на зеленую энергетику совершить невозможно. Его можно совершить не раньше 2050 года, и все это время Запад будет нуждаться в экологически чистом ископаемом топливе. А это газ. Россия чемпион мира по его запасам. Об этом рассказал известный экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Анатолий Чубайс выразил мнение, что новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков. По его словам, для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.

Эксперт подчеркнул, что на ближайшие 20-30 лет Россия с ее газовыми ресурсами будет востребована.

«Сейчас возникает большой спрос на газ, и мы можем это использовать на благо России. Если раньше чемпионом мира по поставке энергоносителей была Саудовская Аравия, то теперь это место займет Россия со всеми благоприятными последствиями».

А если мы посмотрим немного дальше, то Запад собирается использовать в качестве энергоносителя водород, одна из технологий получения которого основывается на переработке газа, и если Запад со временем с метана и природного газа перейдет на водород, Россия станет одним из основных поставщиков этого самого водорода, заключил собеседник издания.

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