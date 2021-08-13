Смысл энергоперехода состоит в том, что Запад хочет защититься от импорта энергии из развивающихся стран и саму стать поставщиком технологий для ветряков и электростанций. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Анатолий Чубайс выразил мнение, что новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков. По его словам, для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.

Это чисто политический проект, целью которого является дать дополнительный импульс экономике развитых стран, подчеркнул эксперт.

«Разговоры о том, что земля разогревается и главным источником разогрева земли является углекислый газ, выбрасываемый электростанциями и автомобилями, — это вранье. Здесь работает принцип Гебельса, что чем чаще произносить большую ложь, тем быстрее люди в нее поверят. В основе этого лежит массовый обман за большие деньги собственного населения западных стран», — уверен Зубец.

Основными парниковыми газами, участвующими в разогреве земли (если это правда, вдруг она завтра остывать начнет), является водяной пар и метан, углекислый газ на третьем или четвертом месте, и под предлогом откровенной лжи по поводу изменения климата на земле на Западе пытаются проделать экономическую операцию по принуждению всего остального мира к зависимости от Запада в части технологий, связанных с энергетикой, считает экономист.

То, что Россия согласилась участвовать в «зеленой инициативе» президента США Джо Байдена, — это некая политическая история, в обмен на это, он будет налаживать отношения с Россией по другим направлениям, заключил собеседник издания.

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