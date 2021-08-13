«В XVIII веке Екатерина Вторая ввела орден Святого Владимира, который присваивался за военные отличия и гражданские заслуги. Мы возобновили эту историческую традицию здесь, в Донбассе, где люди не просто чтут свое прошлое, а и стоят на его защите», — заявил он.
По словам главы ДНР, это дань памяти государственному деятелю, «чей духовный выбор определил судьбу Древней Руси и современной России». Политик отметил, что дата подписания Указа об учреждении новой награды также была выбрана не случайно и имеет символическое значение.
Указ вступил в силу 28 июля — в День Крещения Руси.
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