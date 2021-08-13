Жители Донбасса стоят на защите своего прошлого, поэтому было принято решение учредить в ДНР орден Святого Владимира. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сказал в интервью изданию Украина.ру

Жители ДНР изготовили для Порошенко «Орден Иуды»

По словам главы ДНР, это дань памяти государственному деятелю, «чей духовный выбор определил судьбу Древней Руси и современной России». Политик отметил, что дата подписания Указа об учреждении новой награды также была выбрана не случайно и имеет символическое значение.

Указ вступил в силу 28 июля — в День Крещения Руси.

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